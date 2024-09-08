إنطلاق النسخة الـ11 من معرض فارماكونكس وزيادة 30% بعدد الحاضرين

كتبت- شيرين صلاح:

افتتحت اليوم الأحد فعاليات معرض فارماكونكس لتصنيع الأدوية في إفريقيا في القاهرة، حيث أقيمت فعاليات المعرض على مدار 3 أيام في نسخته الحادية عشرة تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة الدواء المصرية.

ووفق بيان من الشركة المنظمة، حضور الافتتاح الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، والسيد سيريل أوسيفوه، ورئيس الجمعية الصيدلانية النيجيرية، وغادة أحمد عبدالباري، عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة.

وشهدت هذه النسخة من فارماكونكس نمواً ملحوظاً، حيث رُصدت زيادة كبيرة بنسبة تزيد عن 30% في عدد الحاضرين. كما يُتوقع أن تجتذب النسخة الحالية من المعرض ما يقدر بنحو 8500 زائر، بمشاركة أكثر من 350 عارض وعشرين دولة، مثل الصين والهند وفرنسا والنمسا وإيطاليا وألمانيا.

وحسب البيان، حضر بشكل استثنائي سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، والمستشار التجاري لسفارة النمسا بالقاهرة، وجورج كرين، وجورج فوكاس، المستشار التجاري لقبرص بالقاهرة. وارتفعت نسبة مشاركة العارضين في هذه النسخة بشكل هائل بنسبة 40%.

كما يحضر المعرض وفد نيجيري وصيني لبحث سبل التعاون مع كبرى شركات تصنيع الأدوية المصرية.

وصرح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قائلاً: "إن تواجد الهيئة اليوم في معرض فارماكونكس 2024 يؤكد التزامها بدعم توجهات الدولة المصرية نحو تهيئة وتعزيز المناخ المناسب للاستثمار في قطاع صناعة الأدوية، خاصة بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية هذا العام لمناقشة الإمكانات والفرص المتاحة في هذا القطاع الواعد في السوق المصري".

وقالت سمر عوض، مدير معرض فارماكونكس، عن ما حققه المعرض على مدار السنوات الماضي: " يقدم المعرض "مؤتمر فارماكونكس التقني" و"مؤتمر تقنيات الغرف العقيمة"، وهي مؤتمرات معتمدة من مكتب معايير التطوير المهني المستمر CPD، إلى جانب تنظيم المعرض لفعالية "النساء في الصناعات الدوائية"، بهدف تمكين العاملات في هذا القطاع."

وأضافت عوض قائلًا: "يوفر المعرض منصةً شاملة لقطاع الصناعات الدوائية عبر استقطاب أكبر الشركات الرائدة والعالمية في مختلف القطاعات. ويتيح فرصة التعرف على أي متطلبات لازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لجميع الأطراف المعنية. بجانب ربط المعرض لسلسلة توريد هذه الصناعة بأكملها، وهو ما يساهم في الارتقاء بصناعة الأدوية، وخلق فرص تعليمية لمشاركة التجارب والتحديات للعاملين في القطاع مثل ورش العمل التي تقام على مدار أيام المعرض مع هيئة الدواء المصرية وشركة آجون، وهو ما يضمن يضمن تعزيز خبرات المشاركين وكفاءتهم التنفيذية."

كما أتت هذه النسخة بحضور رواد صناعة الأدوية في كل من القطاعين الحكومي والخاص في إفريقيا، ومن ضمنهم الدكتور رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة EVA، والدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ايبيكو للأدوية. ويحتوي المؤتمر على عدة جلسات نقاشية وندوات حول موضوعات مختلفة مثل طرق تحقيق معايير الجودة بحضور مجموعة من الجهات الحكومية الإفريقية والمستثمرين الأجانب. إلى جانب تسليط الضوء على عدة محاور هامة ومنها التحولات والتطورات في قطاع التصنيع الدوائي في أفريقيا، واتجاهات التصنيع المبتكرة، والرقمنة.