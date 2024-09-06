مجلس الذهب العالمي: صناديق الذهب تستقبل 28.5 طن في أغسطس

كتب- شيرين صلاح:

أعلن مجلس الذهب العالمي في بيان اليوم الجمعة، أن صناديق الذهب المتداولة العالمية المدعومة بالذهب شهدت ارتفاع في التدفقات الواردة لمدة 4 أشهر متتالية بقيادة الصناديق الأمريكية والغربية، مما أدى إلى ارتفاع الأصول المدارة العالمية بنسبة 20% منذ بداية العام حتى الآن، لتصل إلى ذروة أخرى في نهاية الشهر بلغت 257 مليار دولار.

ووفق البيان، بلغ حجم التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب في شهر أغسطس إلى صافي 28.5 طن ذهب، وكانت التدفقات في شهر يوليو عند 47.7 طن ذهب.

ويرجع هذا إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 3.6%، إلى جانب المزيد من التدفقات الداخلة. واستمرت الحيازات الجماعية في التعافي، حيث زادت بمقدار 29 طنًا لتصل إلى 3182 طنًا بحلول نهاية الشهر، حسب البيان.

وذكر البيان، أن الخفض الكبير في الرسوم الجمركية على الذهب في الهند، والذي حدث في أواخر يوليو، كان بمثابة دفعة للطلب على الذهب في البلاد.

وتشير التقارير إلى أن خفض الرسوم الجمركية تبعه اهتمام قوي بالشراء من تجار المجوهرات وكذلك المستهلكين، وفق البيان.