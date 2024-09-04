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خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والدواجن والذهب

01:41 م الأربعاء 04 سبتمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار أسعار الدواجن واللحوم والزيت والحديد، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الفول والبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما تراجع سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع بمنتصف التعاملات

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الدواجن جنيهين للكيلو اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

82 جنيها لسعر كيلو البلطي اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار اللحوم والدواجن وارتفاع الفول اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

خريطة الأسعار اليوم سعر الذهب أسعار الدواجن
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