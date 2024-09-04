82 جنيها لسعر كيلو البلطي اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و82 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و150 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و430 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و190 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و380 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 جنيها و100 جنيه.