سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، وتراجع الجرام 40 جنيها مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه في تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2267 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2914 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3400 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3886 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 27200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2499 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات الثلاثاء بانخفاض 0.35 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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