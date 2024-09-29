زيادة 81%.. الخلع يسجل أعلى نسبة على الإطلاق في مصر خلال 2023

كتبت- منال المصري:

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل طلاق "الخلع" سجل أعلى نسبة على الإطلاق خلال 2023، بحسب ما ذكره في نشرته السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق.

وبحسب بيانات الجهاز، ارتفع عدد أحكام طلاق "الخلع" بنسبة 81.3% خلال 2023 على أساس سنوي مسجلا نحو 8.684 ألف حجم من إجمالي الأحكام النهائية.

واستحوذت أحكام الخلع على نسبة 3.3 % من إجمالي حالات الطلاق خلال 2023، وفق بيانات الجهاز.

وكشفت النشرة السنوية للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عدد حالات الطلاق 1.6% خلال العام الماضي إلى 265.606 ألف حالة مقابل 269.834 ألف حالة خلال 2022.

وسجل أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (25 - 30 سنة) بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.4 سنة خلال 2023، وفق بيانات الجهاز.

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