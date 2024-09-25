تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 19 سبتمبر

كتبت – أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4117 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4152 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3633 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3114 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29064 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.