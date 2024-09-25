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ما حقيقية ارتفاع أسعار المياه المعدنية بعد الحالات المرضية بأسوان؟

03:24 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

مياه معدنية ارشيفية

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كتبت- دينا كرم:

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام بالغرف التجارية، في تصريحات لـ"مصراوي" إن أسعار المياه المعدنيه لم تشهد ارتفاعا في الأسواق مؤخرا وذلك بعد تداول أنباء على مواقع "السوشيال ميديا" بارتفاع أسعار المياه بعد ارتفاع الحالات المرضية بأسوان.

وأكد أن الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعي - حول زيادات أسعار المياة المعدنية لا أساس لها من الصحة.

وخلال الأيام الماضية شهدت بعض قرى أسوان ارتفاعا في أعداد حالات النزلات المعوية مجهولة السبب وهو ما أدى إلى زيادة التكهنات والأنباء غير المؤكدة قبل أن تعلن وزارة الصحة أن نتيجة فحص المياه في المحافظة تؤكد عدم وجود بكتيريا أو تغير ميكروبي.

وأكد خالد عبد الغفاروزير الصحة، أمس أول الاثنين، في مؤتمر صحفي، سلامة "كل نقطة مياه شرب" تصل إلى المواطنين في أسوان.

وأوضح المنوفي لمصراوي أن الأسواق لا تعاني من نقص في المياه المعدنية، فهي متوفرة بشكل كافٍ ولا يوجد ما يستدعي أي ارتفاع في أسعارها.

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