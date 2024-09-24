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ارتفاع الجمبري وانخفاض البلطي.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

11:31 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت_دينا كرم:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و 76 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 جنيها و 190 جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و 430 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و 380 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 125و 145 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور
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