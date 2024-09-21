ارتفاع أسعار الدقيق والسكر والجبن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت - دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول والدقيق والزيت، والسكر، والمكرونة، واللحوم، والجبن الأبيض، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.01 جنيه، بزيادة 61 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 61.01 جنيه، بزيادة 6.85 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.58 جنيه، بزيادة 2.22 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 89.88 جنيه، بزيادة 7.81 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.59 جنيه، بزيادة 1.9 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.4 جنيه، بزيادة 1.11 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.32 جنيه، بانخفاض 54 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.4 جنيه، بزيادة 16 قرشا.

لتر زيت الذرة: 107.82 جنيه، بزيادة 10.55 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.15 جنيه، بزيادة 8.59 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.94 جنيه، بزيادة 87 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.56 جنيه، بانخفاض 1.42 جنيه.

كيلو الفول السائب: 42.8 جنيه، بانخفاض 66 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 106.38 جنيه، بزيادة 14.97 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 256.62 جنيه، بزيادة 2.65 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.61 جنيه، بزيادة 1.16 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 94.98 جنيه، بتراجع 78 قرشا.