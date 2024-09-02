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مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:52 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

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كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.55% عند مستوى 30732 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 135.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 55.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 191.5 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.42% ؜عند مستوى 30903 نقطة، مع نهاية جلسة أمس الأحد.

EGX30 البورصة المصرية
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