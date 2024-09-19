رئيس البورصة: القيد بسوق المال يمنح الشركات الحصول على تمويلات منخفضة التكلفة

كتبت- أمنية عاصم:



قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تشكل الأداء الأمثل للشركات للحصول على تمويلات منخفضة التكلفة وهو ما يشجع الشركات على القيد والإدراج في البورصة.



وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع بدء فاعليات قرع الجرس لبدء التداول بالبورصة للإعلان عن انتقال الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات من السوق بورصة النيل لسوق البورصة الرئيسي.



وأوضح أن سوق الشركات المتوسطة والصغيرة- بورصة النيل - يعد حاضنة للشركات تؤهلهم للانتقال للسوق الرئيسي.



وأضاف الشيخ أن لجنة قيد الأوراق المالية قررت تعديل قيد وإدراج أسهم شركة الدولية للأسمدة والكيماويات المقيدة، وفقاً للمادة (9) من قواعد القيد (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) لتصبح مقيدة وفقاً للمادة (7) من قواعد القيد (بالسوق الرئيسى – سوق متوسط النشاط).



وجاء ذلك بعد قيام الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، تقديم مستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 45 مليون جنيه إلى 135 مليون جنيه بزيادة قدرها 90 مليون جنيه بإصدار عدد 45 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم، تمويلاً من توزيعات الأرباح بالقوائم المالية للشركة عن 2023.