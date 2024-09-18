تنمية المشروعات يتعاون مع التحالف الوطني لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

كتبت- منال المصري:

عقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات اجتماعا مع السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني لمناقشة سبل التعاون بينهما والتنسيق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان الجهاز، يستهدف التعاون تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي للمواطنين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتركيز على المناطق الريفية والحدودية و الصعيد.

وقال باسل رحمي إن الجهاز يحرص على تعزيز الشراكة بينه وبين التحالف الوطني بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات، وذلك من خلال تقديم فرص تمويلية وتدريبية تستهدف تمكين الشباب ومختلف فئات المواطنين على الدخول في مجال العمل الحر.

ويتمثل الدعم في تنفيذ برامج تدريبية تساعدهم على تطوير مهاراتهم وإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، بحسب رحمي.

وأوضح أنه تمت مناقشة التحضيرات النهائية لمعرض تراثنا الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و ينفذه الجهاز وإمكانية مشاركة التحالف الوطني في فعاليات المعرض

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن التعاون بين الجهاز وأعضاء التحالف، يمثل حجر الأساس لتحقيق الأهداف المشتركة وخدمة المجتمع بشكل فعال ومستدام ويركز بشكل خاص على تحسين المستويات المعيشية لمختلف الفئات المستهدفة وتمكينهم اقتصاديا.

وأشارت إلى أن التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات سيكون له مردود إيجابي لما له من خبرة طويلة في التنسيق والعمل مع المؤسسات والجمعيات الأهلية في مصر والتكامل مع دوره الهام في دعم المشروعات وما توفره من فرص عمل لشباب مصر.

وتناول باسل رحمي خلال اللقاء سبل التعاون بين الجانبين لإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعات الحرفية والتراثية بالتنسيق مع مختلف وزارات الدولة وأجهزتها المعنية.

واكد اهتمام الجهاز باستكمال دورة في تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية وإدماجها في القطاع الرسمي وذلك وفقا لقانون تنمية المشروعات 152/2020 والتعاون مع التحالف الوطني للوصول إلى أفضل النتائج لشرعنة المشروعات وضمها للقطاع الرسمي للدولة.