سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ينخفض مع بداية التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ببداية التعاملات، وهبط الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه بالتعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2310 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2970 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3465 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3960 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 27720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2584.42 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال بداية تعاملات الصباحية، بارتفاع بنسبة 0.26% مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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