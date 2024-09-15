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ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:39 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض (الأبيض والأحمر) خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 168.71 جنيه، بارتفاع 2.03 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 177.23 جنيه، بارتفاع 98 قرشا.

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