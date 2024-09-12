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وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يبحثان فرص التعاون في تطوير وتنمية بعض الأصول

11:02 ص الخميس 12 سبتمبر 2024

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كتبت – أمنية عاصم :

بحث محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعه مع شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملفات العمل المشترك ومجالات التعاون، وفرص التعاون في تطوير وتنمية بعض الأصول التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام ، والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، أكد شيمي، أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية والتنسيق المشترك لتحقيق المستهدفات المرجوة، ودعم مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن استغلال الأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، الأمر الذي يسهم أيضا في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.

وأشاد شيمي، بالتعاون المثمر بين الشركات التابعة للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.

محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام شريف الشربيني وزير الإسكان
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