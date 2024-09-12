مباحثات بين وزير البترول والسفير الإيطالي بالقاهرة لزيادة فرص التعاون بقطاعات الطاقة والتعدين

كتب- أحمد والي:

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مع ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، فرص زيادة حجم التعاون بين قطاع البترول والشركات الإيطالية في قطاعات الطاقة والتعدين.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، أكد المهندس كريم بدوي أن عمق علاقات الصداقة بين مصر وإيطاليا يقود إلى المزيد من علاقات التعاون بينهما في قطاع الطاقة والذي يشهد تاريخاً طويلاً من العمل والشراكة الاستراتيجية الممتدة.

وثَمّنَ الوزير الدور المتميز للشركات الإيطالية وفي مقدمتها شركة إيني التي يرتبط قطاع البترول معها بشراكة استراتيجية وطيدة علاوة على شركتي تكنيب انرجيز" و "سايبم"، وأن مصر تدعم تطوير وزيادة حجم التعاون مع الشركات الإيطالية في إنتاج الطاقة وتنمية موارد مصر من البترول والغاز الطبيعي.

وأكد الوزير التزام قطاع البترول بتذليل التحديات ودعم الاستثمار يمكن البناء عليه لزيادة استثمارات الشركات الإيطالية، لافتاً إلى الفرص المتاحة لزيادة التعاون في مجالات البتروكيماويات والطاقة الخضراء والتعدين.

وقال السفير الإيطالي إن التعاون والشراكة مع مصر تمثل أولوية بالنسبة لإيطاليا في قارة أفريقيا، وزيادة اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مجال صناعة التعدين وبحث فرص ضخ استثمارات في مشروعات تصنيع الخامات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة منها.



وتناول اللقاء ما يقوم به قطاع البترول حالياً من خطوات الإعداد لإقامة مشروع إنتاج وقود الطيران الأخضر والمستدام من زيت الطعام المستعمل والمعروف باسم SAF في إطار استراتيجيته للمشروعات الخضراء، وفق البيان.

وبحسب البيان، يعد مجال إنتاج وقود الطيران الأخضر والمستدام محل اهتمام من الجانب الإيطالي للتعاون بشأنه مع مصر في إطار خطة ماتي الإيطالية لإفريقيا، لاسيما مع تزايد الطلب أوروبياً على هذا النوع من الوقود.