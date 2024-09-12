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BBC

طن حديد عز وصل إلى 41.96 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت ترتفع في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

10:53 ص الخميس 12 سبتمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت


سعر طن الحديد الاستثماري: سجل نحو 40.578 ألف جنيه، بارتفاع 211.83 جنيه.

سعر طن حديد عز: سجل نحو 41.960 ألف جنيه بارتفاع 88.56 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: سجل نحو 2.790 ألف جنيه، بارتفاع 11.97 جنيه.

أسعار الحديد حديد عز الأسمنت
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