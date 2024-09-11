وزير المالية: إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة للتيسير على المستثمرين

كتبت- منال المصري:

كشف أحمد كجوك، وزير المالية أنه سيتم إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة بما يؤكد على حرصهم على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء منعقد بالعاصمة الإدارية اليوم، أن هذه الآلية تسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، وتدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وأشار الوزير إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.

وأوضح الوزير، أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوي في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم.

وأشار كجوك إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.