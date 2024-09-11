تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 12 سبتمبر

كتبت – أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3861 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3906 جنيهات.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3417 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2929 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27336 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.