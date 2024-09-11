عيار 21 يسجل 3400 جنيه.. الذهب يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم :

ارتفع سعر الذهب 10 جنيهات خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، تأثرا بزيادة أسعار الذهب عالميا، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 2267 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 2914 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 نحو 3400 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 3885 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب عند 27200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2525 دولار للأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع بنسبة 0.33%، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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