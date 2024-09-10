"اقتصادية قناة السويس" تستقبل سفير فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك

كتبت- دينا خالد:

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إيريك شوفالييه، سفير دولة فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمقر اقتصادية قناة السويس بالسخنة.

ويأتي ذلك لمناقشة تعميق سبل ومجالات التعاون بين الطرفين، ومناقشة الاستعداد للجولة الترويجية التي يقوم بها وليد جمال الدين نهاية الشهر الجاري لمدينتي باريس ومرسيليا بفرنسا، بحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء.

وتطرق جمال الدين إلى عرض القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، خصوصا القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار جمال الدين، إلى قدرة المناطق الصناعية على استيعاب مختلف أنواع الصناعات.

كما أشار إلى نجاح التعاون مع الاستثمارات الفرنسية في عدة مجالات منها تصنيع الزجاج، والتعاقد على تشغيل إحدى المحطات بميناء السخنة لصالح تحالف عالمي يضم إحدى الشركات الفرنسية.

وأكد جمال الدين، على إمكانية التعاون في مجال إنتاج الوقود الأخضر، والصناعات المكملة والمغذية له، والذي يعد هدفًا مشتركًا لاقتصادية قناة السويس والقارة الأوروبية.

وأكد جمال الدين على دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمستثمريها من خلال مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية، فضلًا عن قدرة موقعها الاستراتيجي على تقليل تكلفة النقل، بالإضافة إلى توافر مختلف مصادر الطاقة، والكوادر البشرية المدربة، بأسعار تنافسية، وكل هذه العوامل تعد أحد أهم ركائز جذب الاستثمارات، وتمكين المستثمرين من تحقيق هوامش الربح المستهدفة في مختلف القطاعات الصناعية.

وعقب اللقاء توجه الوفد إلى زيارة ميدانية لميناء السخنة، لمشاهدة أعمال التطوير التي تستهدف جعله أحد المواني المحورية على البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة العالمية ودعم سلاسل الإمداد.