سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ينخفض ببداية التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ببداية التعاملات، وهبط الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2253 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2897 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3380 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3863 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب عند 27040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2504.73 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بانخفاض بنسبة 0.07% ، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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