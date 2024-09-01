خريطة الأسعار اليوم: تراجع الدواجن وارتفاع اللحوم مع استقرار لسعر الذهب

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الدواجن والزيت والحديد والأسمنت، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات؟

تراجع أسعار الدواجن والزيت وارتفاع اللحوم اليوم الأحد (موقع رسمي)

تراجع البطاطس والبصل في سوق العبور اليوم الأحد

77 جنيها لسعر كيلو السمك البلطي اليوم الأحد سوق العبور

تراجع أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الأحد ( موقع رسمي)

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)