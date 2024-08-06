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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

01:00 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2240 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2880 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3360 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3840 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 26880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2415 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.16%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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