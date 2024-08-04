مؤشرات البورصة تواصل تراجعها الحاد بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجعه الحاد بنسبة 2.8% عند مستوى 28537 نقطة، مع منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.19% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.9%.

جاء تراجع البورصة المصرية مع بداية تداولات أولى جلسات الأسبوع بالتزامن مع هبوط البورصات العالمية، نتيجة مخاوف ركود اقتصادي جديد، حسبما ذكرت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لمصراوي.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.06% عند مستوى 29360 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة الخميس.

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