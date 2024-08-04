سعر الدولار يصل لـ 48.83 جنيه للبيع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك بين 8 قروش و11 قرشا مع منتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وقال مصرفيون، لمصراوي، إن الطلب على الدولار بين البنوك من خلال آلية "الإنتر بنك"- التي تعد آلية لبيع وشراء الدولار بين البنوك- ارتفع خلال آخر يومين عمل من الأسبوع الماضي تحت ضغط زيادة الطلب على العملة بما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وسط زيادة المخاوف من التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد عودة التوترات الإيرانية الإسرائيلية.

سعر الدولار في 4 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.72 جنيه للشراء، و48.82 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.