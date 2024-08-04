أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما استقر سعر طن الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

اسعار الحديد والاسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39300 جنيه، بتراجع 300 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41843 جنيها، بزيادة 33 جنيها.

سعر طن الاسمنت الرمادي: 2200 جنيه.