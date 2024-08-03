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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

11:06 ص السبت 03 أغسطس 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 107.31 جنيه، بزيادة 4.28 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.
وتبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 94 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.61 جنيه بحد أقصى.
وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء
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