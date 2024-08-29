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سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

10:26 ص الخميس 29 أغسطس 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2290 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2944 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3435 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3926 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 27480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2517 دولارات اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.51%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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