سعر الذهب اليوم الأحد في مصر ينخفض مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2303 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2971 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3455 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3949 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 27640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالمياً

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2512 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بنسبة 1.12%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.