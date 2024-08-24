سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية تعاملات

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2303 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2971 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 نحو 3455 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3949 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب نحو 27640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالمياً

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2512 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بنسبة 1.12%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.