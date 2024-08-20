البترول: "أكسون موبيل" تضخ 90 مليون دولار لعمليات المسح السيزمي غرب المتوسط

كتب- أحمد والي:

قالت شركة "أكسون موبيل،" العاملة في 3 قطاعات استكشافية بمصر، إنها أنفقت 90 مليون دولار على عمليات البحث السيزمي لحوالي 15 كم بمنطقة امتيازها شمال مراقيا بمنطقة غرب المتوسط، مشيرة إلى أنها تخطط للإسراع بعمليات الحفر فور وصول الحفار في شهر أكتوبر القادم.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء مع وفد شركة أكسون موبيل مصر برئاسة عمرو أبوعيطة، رئيس الشركة، أن الشركات المصرية العالمية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح.

وقال بدوي، إن الحكومة الجديدة تعمل على استثمار تلك النجاحات في تحقيق زيادة مضطردة في الإنتاج، لافتًا إلى الدور الهام الذي يمكن أن تضيفه هذه الشراكات لاستغلال مصر إمكانياتها المتنوعة في العمل كمركز إقليمي للطاقة.

وأوضح بدوي، أنه حريص على توفير جميع أشكال الدعم للإسراع بخطط الحفر، منوهاً بالتعاون القائم بين الجانبين والجانب القبرصي والعمل على تطوير الاتفاق الحكومي المصري القبرصي، مؤكدا حرصه على دعم التعاون مع أكسون موبيل بما يتوافر لها من تنوع في الأفكار والتشغيل وتطبيق مبدأ التكافؤ بزيادة الاعتماد على المرأة في مواقع العمل والإنتاج.

من جانبه، قال أبو عيطة إن الشركة لديها رغبة قوية في تحقيق نجاحات من خلال خططها العملية التي تضعها دائمًا وفق الدراسات المتخصصة التي تجريها باستمرار لمناطق عملها، حيث تركز على استثماراتها بمصر وترى فيها مركزًا هامًا ومحوريًا لعملها بمنطقة شرق المتوسط .

وأضاف أبو عيطة أن المناورة التي أجرتها أكسون موبيل لمكافحة التلوث البحري بالتعاون مع عدد من شركات قطاع البترول مؤخرًا، استعدادًا لحفر أول بئر في منطقة امتيازها بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، كانت رائعة وأحدثت انبهارًا بالقدرات المصرية وكفاءتها في السيطرة ومكافحة التلوث البترولي.