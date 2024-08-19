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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 19 أغسطس

03:37 م الإثنين 19 أغسطس 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3919 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3953 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3458 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2964 جنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27664 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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