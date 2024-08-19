وزير البترول يبحث مع شيفرون سُبل تسريع برامج الحفر بالبحر المتوسط

كتب- أحمد والي:

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً من قيادات شركة "شيفرون" أحد أكبر الشركات عالمياً في قطاع الطاقة، وذلك لتبادل الرؤى ومناقشة خطط عمل الشركة في مصر للبحث عن الغاز وإنتاجه في منطقة البحر المتوسط من خلال مناطق امتيازها وسبل تقديم الدعم وتضافر الجهود لتسريع الأنشطة وبرامج الحفر لتنمية موارد الغاز .

وضم الوفد كل من فرانك كاسولو، نائب رئيس شيفرون في جنوب شرق اسيا والدول الناشئة، وكريستيان سفندسن، مدير البحث والاستكشاف في شيفرون مصر، وانيس ابوالنجا، مدير شيفرون مصر لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية، بحضور الجيولوجى علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس احمد مصطفى، وكيل الوزارة للإنتاج.

وفى بداية اللقاء، اعرب المهندس كريم بدوي، عن سعادته بتواجد شيفرون العالمية بإستثماراتها في قطاع البترو المصرى، كشركة رائدة على مستوى العالم في مجالات البحث والاستكشاف للبترول والغاز ومعروفة بالريادة التكنولوجية في هذا المجال.

وأكد بدوي، التزام الحكومة وقطاع البترول بدعم الاستثمار لتحقيق زيادة في انتاج الغاز والبترول و تسريع وتيرة تنمية الحقول المكتشفة وزيادة عمليات البحث والاستكشاف في المناطق الجديدة ، والوقوف على كافة التحديات والعمل مع الشركاء على تذليلها في اطار ماتوليه الدولة والقطاع من أهمية قصوى لزيادة الإنتاج عن المعدلات الحالية وتأمين المزيد من الإمدادات.

وناقش بدوي مع وفد الشركة، سبل الإسراع بالأنشطة وبرامج الحفر في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط وفى مقدمتها منطقة نرجس بالتعاون مع شركة "إيني" الإيطالية الشريك مع شيفرون المُشغل الرئيسى للمنطقة.

كما أشار بدوي، إلى أهمية البنية التحتية التي تتمتع بها مصر في قطاع البترول والغاز والتي تعد ميزة نسبية وداعم لنجاح استثمارات الشركات العالمية في مصر.

واعرب مسؤولو شيفرون العالمية، عن اعتزازها بالتواجد في مصر وانها تتمتع بتاريخ طويل حافل منذ دخولها في مصر في مجال توزيع المنتجات البترولية، ثم توسع نشاطها في مصر عام 2020 لتقتحم مجال البحث والاستكشاف الغاز الطبيعى والذى تتطلع الشركة من خلاله الى تحقيق قصص نجاح في عدد من المناطق في شرق وغرب المتوسط.

كما أكدوا أهمية منطقة امتياز نرجس بالبحر المتوسط و تنمية الكشف الغازى المتحقق بها والذى يعد ذو أهمية متقدمة لعمل الشركة في مصر ، مشيدين بالتعاون مع شركة اينى الإيطالية.

وأشاروا إلى نشاط الشركة الرائد في مصر في مجال تصنيع زيوت المحركات عالية الجودة وتوزيعها حيث تدير مصنعاً هاماً في مصر في هذا المجال لإنتاج منتج مصري عالى الجودة بتقنيات شيفرون ، و تقوم بالتصدير من خلاله الى الشرق الأوسط وافريقيا بما يمثل نحو 45% من اجمالى صادرات الزيوت المصرية لهذه الأسواق.