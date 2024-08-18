تقرير: ارتفاع ملحوظ في الطلب على الذهب بمصر والجرام يستهدف 3500 جنيه



كتبت- شيرين صلاح:

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع الطلب المحلي على الذهب مقارنة بفترة ما بعد تعويم سعر الصرف، وفق تقرير من شركة جولد بيليون للذهب اليوم الأحد.

وأرجع التقرير السبب وراء هذا الطلب هو ارتفاع سعر أوقية الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية بالإضافة إلى تزايد التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر مما يزيد المخاوف لدى المستهلكين ويدفعهم إلى البحث عن ملاذ آمن لمدخراتهم واستثماراتهم.

وحسب التقرير، سيطر التذبذب على سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل عدم وضوح مستقبل حركة الأسعار في ظل التغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب القفزة الأخيرة في سعر أونصة الذهب العالمي وتسجيلها مستوى تاريخي جديد.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأحد عند المستوى 3485 جنيها للجرام، وكان ارتفع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات.

خلال الأسبوع الماضي لم يشهد سعر الذهب المحلي تغير حيث افتتح وأنهى تداولات الأسبوع عند نفس السعر 3475 جنيه للجرام، وخلال الثلاث جلسات الأخيرة انحصرت تداولات الذهب حول المستوى 3465 جنيها للجرام، وفق التقرير.



وشهد الأسبوع الماضي أيضا تراجع ارتباط سعر الذهب في مصر بالسعر العالمي، وذلك بسبب التغيرات التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية مؤخراً وسط توقعات في الأسواق بإمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى مقابل الجنيه منذ مارس الماضي في البنوك الرسمية قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي ويتداول عند متوسط سعر 48.97 جنيه لكل دولار حالياً.

وعادت مشتريات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد عمليات بيع استمرت 8 جلسات متتالية بسبب موجة الذعر وتجنب المخاطرة التي ضربت الأسواق المالية العالمية الأسبوع الماضي. وكان هذا السبب وراء عودة سعر صرف الدولار إلى التراجع التدريجي.

عمل هذا على التأثير على حركة الذهب في مصر وتجاهلها تحركات سعر الذهب العالمي بشكل كبير، كون تأثير حركة سعر صرف الدولار في مصر أكبر على الذهب من تحركات السعر العالمي، ولكن مع استقرار سعر الصرف يبدأ السعر المحلي في تتبع حركة السعر العالمي.

من جهة أخرى طالبت شعبة الذهب الدولة بإعادة تطبيق مبادرة زيرو جمارك التي سمحت بدخول حوالي 4.6 طن من الذهب عند تطبيقها لمدة سنة، الأمر الذي يعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق المحلي خاصة في ظل توقف عمليات استيراد الذهب.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع تاريخي خلال الأسبوع الماضي بدعم من تراجع مستويات الدولار في ظل استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، هذا بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن قبل عطلة نهاية الأسبوع تحسباً لأية تطورات جيوسياسية.

واستطاع سعر أوقية الذهب العالمي اختراق المستوى المستهدف عند 2500 دولار للأونصة بعد أن جمع الزخم الكافي للاختراق خلال الفترة الأخيرة، وقد أغلق سعر الذهب تداولات الأسبوع فوق المستوى 2500 دولار الأمر الذي من شأنه أن يزيد فرص ارتفاع الذهب خلال الفترة القادمة.