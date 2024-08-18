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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 18 أغسطس

03:26 م الأحد 18 أغسطس 2024

الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3962 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3998 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3498 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2999 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27986 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب سعر الذهب البورصة المصرية عيار 24 عيار 21 عيار 18
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