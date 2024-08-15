البترول: شركتي الزعفرانة وجمسة تُنتج 1.7 مليون برميل خلال 2023-2024

كتب- أحمد والي:

قال المهندس محمد المليجي، رئيس شركتي الزعفرانة للزيت وشركة جمسة للبترول، إن إجمالى الإنتاج خلال العام المالي الماضي للشركتين بلغ 1.7 مليون برميل، وأنه من المخطط خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، البدء فى تنفيذ خطة تنمية طموحة تتضمن حفر البئرين التنمويين أ-18، و أ-19

وأَشار المليجي، إلى تنفيذ عمليات إصلاح بالآبار أ-10، و أ-12، وأ-14، و أ-16، وأنها أولت اهتماماً كبيراً بالمحافظة على الأصول، وأجرت التفتيش الهندسي لكل تسهيلات الإنتاج البرية والبحرية وكذلك خطوط الإنتاج والشحن.

جاء ذلك خلال عقد الجمعية العامة لشركة الزعفرانة للزيت وشركة جمسة للبترول، بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول لاعتماد نتائج العام المالى 2023-2024.

وأوضح المليجى، رئيس الشركة -خلال العرض التوضيحى- الإنجازات والتحديات التى تم التغلب عليها بنجاح، ومن أهمها تحقيق أكثر من 12 مليون ساعة عمل بدون وقوع إصابات للعاملين والمقاولين والحفاظ على صلاحية شهادة الجودة ، وكذلك النجاح فى الإنتهاء من إعداد النموذج الاستاتيكي والديناميكي لحقل الزعفرانة لكل من خزانى الروديس والكريم ، حيث ساهمت هذه الدراسة بشكل كبير فى تحديث وتأكيد الاحتياطيات البترولية المتبقية بالحقل بالإضافة إلى تحديد أماكن حفر الأبار الجديدة سواء التنموية أو الاستكشافية والاحتياطيات التي من الممكن أن تضيفها هذه الآبار.

وأضاف أنه مواصلةً لجهود الاستكشاف بحقل الزعفرانة فإنه يجرى حاليا إعادة تقييم وتحليل للبيانات السيزمية بحقل الزعفرانة والتى سيتم استخدامها لتقييم الطبقات السفلى بخزان البريميوسين والتى من الممكن أن تضيف احتياطيات جديدة من الزيت الخام بحقل الزعفرانة.

وأوضح العرض، أنه تم تحقيق الاستغلال الأمثل للغاز المصاحب للإنتاج، وذلك باستخدامه في عمليات توليد الطاقة الكهربية اللازمة للحقل عن طريق مولدات الغاز بدلاً من مولدات الديزل؛ الأمر الذي أدى إلى توفير كبير في تكلفة استهلاك الديزل، كما كان له الأثر الفعال على تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشاد المهندس إيهاب جرجس، ممثل الشريك (شركة كايرون)، بالدعم المستمر من الهيئة المصرية العامة للبترول، وأضاف أن شركة كايرون توفر كل إمكاناتها لدعم تحقيق الأهداف المرجوة، كما أكد على استمرار عمليات التنمية بكلا الحقلين "جمسة"، و"الزعفرانة" وعدم توقفها رغم كافة التحديات، لافتاً للاهتمام بترشيد الطاقة وأنشطة المسؤولية المجتمعية.

وأكد الجيولوجى علاء البطل، رئيس الهيئة، على أهمية جهود الشركة والعاملين المتميزة، وحث على الاستمرار على هذا المستوى المتميز، وأشاد بدور الشركاء في الدعم المستمر وسعيهم الدائم لزيادة الإنتاج بشركة جمسة والزعفرانة والاهتمام بتنفيذ استراتيجية الوزارة في العمل على زيادة الإنتاج والاهتمام بتطبيق كافة معايير وضوابط السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتشغيل الآمن وترشيد الطاقة والالتزام بالمسؤولية المجتمعية.