أمل للبترول: متوسط إنتاج الزيت وصل لـ 107% خلال 2023-2024

كتب أحمد والي:

‏قال المهندس عبد الناصر خفاجى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أمل البترول"، إن الشركة نجحت في تحقيق متوسط إنتاج من الزيت بنسبة تصل إلى 107% من الخطة المعتمدة، وأيضا في تحقيق متوسط إنتاج من الغاز بنسبة تصل إلى 96% من الخطة المعتمدة؛ ويأتي هذا الإنجاز بالرغم من التحديات التي واجهتها الشركة بما في ذلك تأخر أعمال الحفر عن الموعد المخطط له.

‏كما أشاد خفاجى، بالكفاءة التشغيلية للشركة؛ مؤكدا على أهمية الحفاظ على مستوى منخفض لتكلفة إنتاج البرميل من الزيت، وهو أقل سعر لتكلفة إنتاج البرميل في قطاع البترول المصري.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتي أمل للبترول"أمابيتكو"، وغرب البرلس للبترول "بترويب"؛ لاعتماد نتائج أعمال عام 2023-2024 عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور علاء البطل، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه، والمهندس يس محمد، رئيس الشركة القابضة للغاز إيجاس ونوابه، والمهندس عبد الناصر خفاجى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أمل البترول.

وأوضح خفاجى، إن العام المالي الحالي 2023-2024؛ كان مليئا بالتحديات غير المسبوقة، ومع ذلك تمكنت الشركة من التغلب على هذه التحديات بفضل التفاني والالتزام الكبير من قبل جميع العاملين، موضحا أن روح العمل الجماعي والتفاني في الأداء هما الدافعان الرئيسيان؛ لتحقيق هذه الإنجازات الكبيرة، وهو ما يظهر بوضوح في النتائج التي حققته الشركة هذا العام.

‏وأضاف خفاجى، أنه بناءا على النتائج الواعدة التي أظهرها حفر البئر الاستكشافي (أمل-25)، والتي أكدت وجود الزيت في تكوين الكريم العلوي والسفلي في المنطقة السفلية للصدع الرئيسي للحقل، قامت الشركة بإجراء سلسلة من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المكثفة لتلك المنطقة، وأثمرت هذه الدراسات عن إدراك بندين حفر بئرين جديدين، هما (أمل-26)، و(أمل-27)، ضمن خطة العمل؛ وذلك بهدف تقييم وتنمية الخزان المكتشف حديثا.

‏وتأتي هذه الخطوة استجابة لرؤية الشركة في تعزيز الإنتاج المستقبلي، حيث يشير الاكتشاف في (أمل-25) إلى إمكانيات كبيرة لتعزيز مخزون النفط في المنطقة، وقد لعبت التكنولوجيا المتقدمة دورا حسنا في هذه الاكتشافات، حيث استخدمت الشركة بيانات ثلاثية الأبعاد متطورة من شركة "ويسترن جيكو"؛ والتي مكنتها من تحديد المواقع المُثلى لحفر الآبار.

‏وعلى صعيد آخر، واصلت الشركة التزامها الراسخ بمعايير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة، وقد حققت الشركة هذا العام إنجازا بارزا من خلال الوصول إلى أكثر من 9 مليون ساعة عمل بدون وقت ضايع للعاملين بالشركة والمقاولين.،وهو ما يعكس التزام الشركة بالحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية.

وبالإضافة إلى ذلك تمكنت الشركة من الحصول على شهادة الأيزو 50001 الخاصة بترشيد الطاقة، كما تم تجديد شهادات الأيزو لأنظمة الإدارة المتكاملة 9001 و 14001 و 45001، مما يؤكد على التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة والإدارة.

وفي خطوة تُظهر التزام الشركة بحماية البيئة، قامت الشركة بافتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام تكنولوجيا ألمانية حديثة تُطبق لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وبطاقة تشغيلية تصل إلى 1250 متر مكعب يوميا؛ وهو يعكس التزام الشركة بالتوافق مع القوانين البيئية وحماية الموارد الطبيعية.

وأشار خفاجى، إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في حقل غرب البرلس البحري بمنطقة البحر المتوسط، على الرغم من أن خبرات الشركة تتركز في منطقة خليج السويس، إلا أنها تمكنت من إدارة عمليات الحفر والتنمية بحقل "غرب البرلس" البحري بكفاءة عالية، مما يعكس الكفاءة العالية للعاملين ومديري الشركة.

وأدارت الشركة عمليات حفر ثلاثة آبار في منطقة غرب البرلس باحترافية عالية، وأظهرت نتائج الحفر بوجود طبقات جديدة حاملة للغازات تساهم في زيادة احتياطات المنطقة؛ وعليه تقوم الشركة حاليا باعادة تقييم احتياطات الغاز في حقل غرب البرلس والعمل على مراجعة أماكن حفر الآبار المستقبلية، بهدف اختراق جميع الشواهد الغازية المضيئة بالمكعب السيزمي ثلاثي الأبعاد.

‏كما تقوم الشركة حاليا بمتابعة تنفيذ الأعمال الهندسية وتوريد وتركيب المنصتين البحريتين في الحقل، ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من مد الخط الإنتاج البحري 8 بوصة، تعمل الشركة على تسريع وتيرة عمليات الحفر وإكمال الآبار والانتهاء من المشروعات الهندسية، بهدف تحقيق الإنتاج الفعلي من الحقل ابتداءا من نهاية يوليو 2025، مما يتماشى مع إستراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البترول.

وفي ختام الاجتماع، عبر علاء البطل، عن تقديره لإدارة الشركة والعاملين بها على ما بذلوه من جهود متميزة خلال الفترة السابقة، مشيدا بدور الشركاء في دعم عمليات الاستكشاف والحفر، مؤكدا على أهمية الاستمرار في ضخ دماء جديدة للحصول والعمل على رفع إنتاجيته من الزيت والغازات، كما دعا الجميع إلى الاستمرار في العمل بنفس المستوى من التفاني والتميز لضمان تحقيق المزيد من الانجازات في المستقبل.