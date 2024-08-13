"البترول" تشكل لجنة لزيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات

كتب- أحمد والي:

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تشكيل لجنة استشارية منوطة بصفة أساسية بالعمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية، وفق النهج العلمي والعملي الذي يحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على التشغيل الآمن، وتضم في عضويتها المسؤولين الحاليين عن الاستكشاف والإنتاج والكفاءات وأصحاب الخبرات المتراكمة ممن تولوا مناصب بقطاع البترول ولهم إسهامات بارزة ومتميزة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير، ضم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ورئيسي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، ونوابهم للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج، ووكلاء الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والمشروعات، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

وأوضح بدوي، أن اللجنة يمكنها الاستعانة بما تراه من خبرات مصرية متميزة داخل أو خارج مصر، وأن تعقد اجتماعها دوريا لمتابعة التوصيات ووضع آليات التنفيذ والمتابعة ودعم العاملين وتذليل العقبات، والتأكد بصفة مستمرة من دقة آليات التنفيذ واهتمامها بتطبيق التقنيات اللازمة والأفكار والابتكارات القابلة للتطبيق والتشغيل الآمن، وزيادة الوعي لدى العاملين بأهميته وتبادل ونقل الخبرات بما يعظم ويعطي قيمة مضافة للجهود القائمة.

وأكد أن الهدف الأساسي خلال المرحلة الحالية العمل على زيادة معدلات الإنتاج وأهمية الدور الفاعل للطاقات البشرية والأفكار الخلاقة والابتكار والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في تنفيذ ذلك، لافتا إلى أهمية ما تم من جولات ميدانية موسعة واستماع وحوار مع العاملين بمواقع العمل والإنتاج البترولي وسلسلة اللقاءات التي تمت مع رؤساء شركات الإنتاج المصرية والأجنبية والعديد من شركاء قطاع البترول.

ولفت إلى أن العمل جار لتنفيذ برنامج وزارة البترول الذي عرض أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، الذي يتضمن تحسين سياسات جذب الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية الجاذبة بفكر استثماري، جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع ووضع وتنفيذ الحلول القابلة للتطبيق في مواجهة التحديات الخاصة بالفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وقال إن العمل جار بشكل رئيسي على آليات تكثيف وتحفيز أعمال البحث عن البترول والغاز، وتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الاكتشافات، وتنفيذ المزيد من الأنشطة لضمان استدامة الإمدادات، لافتا إلى أن خطة العمل تستهدف التحسين المستمر لاستغلال كفاءة الكوادر البترولية وصقل خبراتهم، فضلا عن تحسين كفاءة واقتصاديات التشغيل والعملية الإنتاجية مع كامل العناية بعدم الحيود عن تطبيق اشتراطات وقواعد الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة.