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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ينخفض مع بداية التعاملات

10:27 ص الثلاثاء 13 أغسطس 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

وانخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2310 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2970 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3465 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3960 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2464 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.37% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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