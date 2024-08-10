وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار

كتبت- أمنية عاصم:

تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة.

ووفق بيان من الوزارة اليوم السبت، تعد الشركة أول منتج للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط.

كما تفقد شيمي خطوط الإنتاج والعمليات التصنيعية المختلفة، واستعرض الموقف الحالي للشركة وخططها التوسعية والتسويقية، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، وذلك بعد عودة الشركة للعمل مؤخرا حيث كانت متوقفة منذ نحو 12 عاما.

ورافق الوزير في الجولة كلا من الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد حسن العضو المنتدب لشركة الحرير الصناعي، حسب البيان.

وأكد شيمي أن هناك اهتمام كبير بصناعة البوليستر ودعم التوسع فيها في إطار توجه الدولة لدعم وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، واستكمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأشار الوزير إلى الجهود الجارية للنهوض بشركة مصر للحرير الصناعي وزيادة قدراتها الإنتاجية، خاصة أن لديها العديد من مقومات النجاح ومنتجاتها مطلوبة للمصانع المحلية والأسواق الخارجية، موضحا أن المجال مفتوح للشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الشركة التوسعية وخططها الاستثمارية.