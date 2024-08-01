مبيعات محلية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.06% عند مستوى 29360 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 89.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 62.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 26.5 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.17% عند مستوى 29379 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.