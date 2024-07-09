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مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:35 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

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كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.19% عند مستوى 28.466 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 224.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 117.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 107.1 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.67% عند 28411 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.

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