مع اقتراب إطلاقها..ما مزايا استخدام الشريحة الإلكترونية ESIM؟

كتب- علاء حجاج:

اقترب موعد إطلاق منظومة الشريحة الإلكترونية في مصر والتي قد يتم تدشينها في أكتوبر المقبل بحسب مصادر بسوق المحمول تحدثت لمصراوي.

وأكدت شركات المحمول أكثر من مرة استعدادها لإطلاق الشريحة الالكترونية بشرط موافقة تنظيم الاتصالات الذي بدوره ينتظر اجتياز اختبارات جمعية GSM للمنظومة قبل إطلاقها رسميا بحسب المصادر.

وتعتبر الشريحة ESIM الإلكترونية بطاقة SIM رقمية تتيح للعملاء تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية، ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر في هواتف آيفون واستخدام رقم واحد في نفس الوقت، أي يمكن استخدام رقم واحد على أكثر من شبكة في نفس الوقت.

وشريحة ESIM الإلكترونية هي عبارة عن شريحة اتصال، تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية.

وتكون الشريحة مثبتة داخل الجهاز، فلا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، فقط يمكنه التعامل معها خارجيا فيمكنه وتحميل أي SIM card عليها.

وكل ما على المستخدم فعله هو اختيار شبكة الهاتف التي يريدها، ليتم تحميل البيانات تلقائيا داخل الشريحة الإلكترونية eSIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية.

كذلك فإن منظومة تشغيل بطاقات ESIM المدمجة الجديدة تتضمن مركز بيانات ونظام تقني جديد يتيح تحويل أرقام العملاء من مشغل لآخر بشكل سريع.

وتسهم المنظومة الجديدة في تقليل عمليات السرقة للهواتف المحمولة، ويمكن للعميل إيقاف جهازه المحمول بسهولة بخطوات بسيطة بفضل الشريحة الإلكترونية.

ومن مزايا شريحة وشريحة ESIM الإلكترونية أنها تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكنك توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة.

كما تساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر.

كذلك من مزايا الشريحة الإلكترونية أنها قابلة للعمل على أجهزة متعددة، وتتيح إمكانية تغيير مقدم الخدمة في أي وقت وأي مكان، فمثلا اذا كنت خارج مصر فلست بحاجة إلى شراء شريحة لشركة من مقدمي خدمات المحمول محليا، فقط من خلال الشريحة المدمجة يمكنك التحول إلى هذه الشبكة كأنك عميل لديها وتحاسب بتسعيرة العميل المحلي وليس بتسعيرة التجوال.