تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 4 يوليو

كتب-أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3594 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3628 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3175 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2721 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25396 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.