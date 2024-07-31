وزير الصناعة يتفقد الروبيكي ويستجيب لمشاكل مستثمري المدينة

في أول جولاتها الميدانية.. وزيرة التضامن تجري زيارات مفاجئة لعدد من

كتبت- شيرين صلاح:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل سير العمل بالمصانع والمناطق والمدن الصناعية والوقوف على اي مشكلات او المعوقات والتحديات التي تواجهها لحلها بشكل فوري.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الأربعاء، رافق الوزير في جولته الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للصناعات التعدينية ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وبدأت الجولة بزيارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسئولة عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكي وتطوير قطاع الجلود وكان في استقباله المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار.

وشاهد الوزير عرضاً تقديمياً عن الموقف التنفيذي للمراحل الثلاث لمدينة الجلود بالروبيكي ، حيث تقام المرحلة الأولي منها علي مساحة 176 فدان وتضم 216 وحدة في أنشطة الدباغة وتخزين الجلود ومخازن الكيماويات وتم تخصيصها بالكامل لعدد 192 مستثمر تعويضات عن مدابغ مجرى العيون، والمرحلة الثانية على مساحة 109 فدان وتضم مصانع الغراء "28 هنجر" و17 هنجر بإجمالي 159 وحدة تم تخصيص 141 وحدة منها كتعويضات أيضاً عن مدابغ، والمرحلة الثالثة علي مساحة 221 وتضم منطقة الـ100 هنجر متعددة المساحات لتصنيع المنتجات الجلدية، وكذا محطة المعالجة ومنظومة الصرف الصناعي بالمدينة.

واسمتع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع إلى عدد من مطالب واحتياجات المدينة التى تضمنت ضرورة استكمال الاعمال الداخلية للمرحلة الاستكمالية للمدابغ ومصانع الغراء، وتوفير مناطق لتنشير الجلود حفاظاً على الشكل العام للمدينة في المنطقة الفاصلة للمدينة، إلى جانب تشغيل المركز التكنولوجي استعداداً لتفعيل منحة وكالة التنمية الايطالية، وسرعة الانتهاء من تأهيل وتوسيع المحطات، وتأهيل المدينة للافتتاحات الرئاسية، بالإضافة إلى اعتماد تسعير الوحدات الانتاجية لـ 100 مصنع استعداداً للطرح.

كما تناول الاجتماع أيضاً متطلبات المجتمع الصناعي بالمدينة والتي تضمنت ضرورة توافر ثلاجات تخزين الجلود، وسرعة تأهيل المركز التكنولوجي بالمدينة وذلك لمساعدة صغار المستثمرين في أعمال شق الجلد لتوفير مادة خام لمصانع الجلاتين دون المساس بالجلود للدباغة، حفاظاً على جودة الجلود ، كما تم التأكيد على توفير مجازر آلية لتقليل هادر الجلود.

كما طالب المستثمرين بتوفير وسائل مواصلات للعاملين وربطها بشبكة المواصلات، وأكد الوزير على تقدم العمل بخط سكة حديد الروبيكي – العاشر من رمضان بلبيس بطول 63 كم حيث يساهم المشروع في ربط المدينة بالمنطقة اللوجستية بالميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان والتي تشمل مهامها تعبئة وتغليف وتخزين المنتجات الخاصة بمدينة الروبيكي وذلك في إطار حرص وزارة الصناعة علي تيسير الإجراءات على مصنعي المنتجات الجلدية وتوفير الوقت والتكلفة، موجهاً بتطوير المركز التكنولوجي الخاص بالمدينة ليصبح مركزاً لتأهيل العاملين علاوة على تقديم الدعم الفني للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير مجازر آلية بما يسهم في تقليل الهادر من الجلود الناتج عن استخدام المجازر اليدوية حالياً، كما وجه الوزير جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي بوزارة النقل بالتنسيق مع شركة القاهرة للاستثمار والتطوير المسؤولة عن إدارة مدينة الروبيكي لتوفير وسائل نقل داخلية للعاملين بالمدينة اعتباراً من مطلع الشهر القادم لنقل العاملين من وإلى المصانع من خلال القطار الكهربائي الخفيف الي محطة عدلي منصور التبادلية ومنها إلى كافة أنحاء الجمهورية حيث تحتوي على 5 وسائل نقل ( محطة مترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى «عدلى منصور – السلام» )، وكذا توفير باصات لنقل العاملين من المدينة إلى منطقة عين الصيرة.

ووجه الوزير بمراعاة المعايير البيئية في إجراءات الصرف الصناعي الخاص بالمدينة والتي تتطلب نوعية محددة من الصرف وذلك تماشياً مع توجهات الدولة للاقتصاد والصناعة الخضراء، مؤكداً على ضرورة حل ازدواج مهام الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وشركات الصيانة والتشغيل المنوط بها مهام إدارية داخل المدينة بما يحقق الصالح العام للجهاز والمدينة.

ثم توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتفقد منطقة الـ17 هناجر الـ100 مصنع المقامة على مساحة 90 فدان بالمرحلة الثالثة بالمدينة وتتخصص في تصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع، كما تفقد الوزير مراحل التشغيل بالمركز التكنولوجي لدباغة الجلود التابع لوزارة الصناعة بمدينة الروبيكي ووجه بإجراء صيانة فورية لمعدات المركز ووضع آلية لتشغيل المعامل بالمركز لخدمة أصحاب المدابغ، ومراعاة المعايير البيئية عند التعامل مع المخلفات الناتجة عن عملية تصنيع الجلود بدءً من مرحلة الكروم وحتى الكرست والتشطيب، فضلاً عن توفير العمالة اللازمة للمركز.

كما تابع الوزير خلال جولته التفقدية سير العمل بإحدى المدابغ المقامة على مساحة 5500 متر ويبلغ حجم الإنتاج مليون قدم شهرياً وتوفر أكثر من 150 فرصة عمل، وتصدر حوالي 99% من إنتاجها لأسواق أوروبا والصين والهند والبرتغال واليونان.

وخلال الجولة استوقف عدد من المستثمرين وأصحاب المدابغ بالمدينة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لعرض مشاكلهم والتحديات التي تواجههم بمدينة الروبيكى للجلود حيث تضمنت شكوى إحدى المستثمرات، صاحبة مدبغة من تأخير تسليمها الهنجر المخصص لها على مساحة 378 متر مربع بالمرحلة الثانية منذ خمسة سنوات، ووجه الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أن يبدأ اعتباراً من السبت المقبل في التشطيب الداخلي لعنابر المرحلة الاستكمالية للمدابغ بعدد ٩٥ مدبغة لتسليمها لأصحابها.

كما استجاب الوزير لمشكلة أحد المستثمرين من أصحاب مدابغ الـ17 هنجر بالمرحلة الثانية بمدينة الروبيكى والتي تتمثل في عدم وجود التهوية اللازمة بالهنجر حيث وجه الوزير بعمل المعاينة اللازمة للهنجر والتصديق على تركيب هواية لماكينة الصنفرة الخاصة به، واستمع الوزير لشكوى نسيم سعد من أصحاب مدابغ الاسكندرية والذي تواصل مع الوزير نيابةً عن أقرانه من أصحاب مدابغ الاسكندرية مطالباً بتوفير هناجر لهم في الروبيكى، حيث وجه الوزير بتخصيص هناجر لهم في الطرح الجديد بمدينة الروبيكى على ان يتم توفيق أوضاعهم المالية.

واختتم الوزير جولته بمدينة الروبيكي للجلود بتفقد محطة المعالجة ومنظومة الصرف الصناعي بالمدينة المقامة على مساحة 282 فدان وتقوم بمعالجة 8 آلاف متر مكعب صرف صناعي يومياً.