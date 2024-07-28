خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الطماطم والبطاطس وتراجع اللحوم والبيض بالأسواق

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار اللحوم، والزيت، والسكر، والبيض، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما صعد سعر الذهب خلال منتصف التعاملات.

وصعد سعر كيلو الطماطم، والبطاطس، والسمك البلطي، والسمك المكرونة، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

تراجع أسعار اللحوم والزيت والسكر في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الأحد (موقع وسمي)

ارتفاع الطماطم والبطاطس في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

تراجع طفيف لأسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)