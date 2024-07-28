كتب- أحمد والي:

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع أميت لوهيا نائب رئيس مجموعة إندوراما العالمية والوفد المرافق؛ مستجدات تنفيذ مشروع إنشاء مصنع الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة بالعين السخنة بالشراكة مع شركة فوسفات مصر باستثمارات تتراوح ما بين 400 - 500 مليون دولار.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، قال نائب رئيس شركة إندوراما إن الشركة تسعى لتوسعة التعاون مع قطاع البترول المصري في مجالات أخرى مثل الأمونيا الخضراء وتصنيع المواد الأولية اللازمة لصناعة البطاريات وغيرها، مؤكداً أن مصر تمتلك بيئة جاذبة للاستثمار وللشركات العالمية بما تتمتع به من مقومات تساهم في نجاح صناعات القيمة المضافة.

وأِوضح أن الشركة تعمل في مصر منذ عام 2007 وأنشأت مصنعين بالفعل انتاج راتنجات البولى إيثيلين، ومواد التعبئة والتغليف باستثمارات حوالى 600 مليون دولار، وتسعى للاسراع بتنفيذ مشروع انتاج الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة، مشيراً إلى استهداف الانتهاء من الأعمال التمهيدية للمشروع قبل نهاية العام الحالي والبدء في التنفيذ الفعلي بحلول العام القادم.

وخلال اللقاء أكد بدوي أن مصر تتمتع بثروات وامكانات واعدة فى مجال التعدين والبتروكيماويات تمكنها من تحقيق مساهمات كبيرة للاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن قطاعي البترول والتعدين يمتلكان فرص واعدة لتحقيق أهداف القيمة المضافة من المواد الخام المستخرجة من خلال استغلالها في صناعة منتجات عالية الجودة لتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية.

وأشار بدوي إلى استعداد الحكومة المصرية الكامل لدعم الاستثمارات المهمة في المجالات الحيوية التي تحقق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد وللأطراف المشاركة في مثل هذه المشروعات.

وأضاف بدوي أن القطاع يعمل حالياً على استغلال هذه الإمكانات الهائلة و تحويل مصر لمركز تصدير منتجات عالية الجودة من خلال إجراء دراسات الجدوى للمشروعات المهمة للوصول إلى مراحل التنفيذ الفعلي والجاد.

ولفت بدوي إلى أهمية الإسراع في معدلات التنفيذ للمشروعات ذات التأثير الاقتصادي المستهدف والالتزام بالجداول الزمنية المحددة من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة التي تقدمها الشركات العالمية والإمكانات والمهارات التي يمتلكها قطاع البترول المصري في منظومة تعاون وتكامل لتحقيق الاستفادة للطرفين.