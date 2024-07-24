لضمان عدم انقطاع الكهرباء.. مصر تطرح مناقصة لشراء 5 شحنات غاز جديدة

كتب- أحمد والي:

طرحت مصر مناقصة جديدة لاستيراد 5 شحنات من الغاز المسال في أغسطس وسبتمبر المقبلين، وذلك ضمن مسعى وزارة البترول لحل أزمة انقطاع الكهرباء بالبلاد، من خلال توفير كامل احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

وكشفت وزارة البترول الأسبوع الجاري، عن تسجيل رقم قياسي في استهلاك الوقود لمحطات الكهرباء خلال أشهر الصيف من الغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل والذي بلغ نحو 165 مليون متر مكعب مكافئ يومي للوقود بأنواعه.

وقبل أيام، كشف رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال 2024، وانتهاء قطع الكهرباء 2024 خلال فترة الصيف، على أن يكون ذلك بداية من يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2024، على جميع أنحاء الجمهورية، ويستمر العمل بهذا القرار حتى منتصف سبتمبر 2024.

وكانت وزارة البترول قد اتفقت في يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري لسد احتياجات السوق من الغاز الطبيعي، ولكن طرح مناقصة جديدة يعني أن استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت زاد عن التوقعات الحكومية.